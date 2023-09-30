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В минобороны Болгарии рассказали, как РФ блокирует экспорт зерна из одесских портов

30 сентября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия обучением в море блокирует экспорт зерна
Судно загружается в порту. Фото: agroportal
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россия прикрывается фиктивными военными учениями для блокирования экспорта украинского зерна. В Болгарии отмечают, что это представляет риск для страны-члена НАТО.

Об этом сообщило издание The Sofia Globe со ссылкой на Болгарское минобороны.

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По словам министра обороны Тодора Тагарева, страна чувствует, что существуют определенные "предпосылки для инцидентов в Черном море":

"Российские корабли бродят вокруг нашей исключительной экономической зоны, совершая провокационные и силовые действия против торговых судов других стран. Все это создает риски для нашей безопасности", — сказал болгарский министр.

Работа зерновых коридоров

Тагарев пояснил, что целью России является блокирование экспорта зерна из одесских портов любыми возможными путями. Сейчас они прикрываются "учениями", но это препятствует достижению интересов Болгарии.

С-300 для Украины

Также чиновник подчеркнул, что решение о передаче Украине ракет С-300 было принято для обеспечения собственной безопасности.

"В этом конкретном случае — чтобы защитить гражданское население от убийств и разрушения инфраструктуры со стороны России, использующей беспилотники, баллистические ракеты, крылатые ракеты, все, что у нее есть, чтобы атаковать и убивать гражданское население. Я думаю, что даже если мы поможем минимально, это того стоит", — сказал министр обороны Болгарии.

Напомним, Болгария объявила о запрещении импорта украинского подсолнечника до конца ноября. Это решение было принято в ходе онлайн-встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и его болгарского коллеги Кирилла Ватева.

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