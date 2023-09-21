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Ціни на фрахт в Чорному морі зростають: які ставки наразі

21 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ціни на фрахт в Чорному морі зростають: які ставки наразі
Судна в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Порти Великої Одеси очікує підвищений попит на експорт української агропродукції після відкриття тимчасового зернового коридору, який став альтернативою для перевезень. Аналітики з Spike Brokers зазначають, що ця ініціатива призвела до активізації переговорів щодо фіксації великогабаритних суден у напрямку Одеси.

Про це повідомляє USM. 

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З врахуванням воєнних ризиків та обмеженої доступності флоту, очікувана вартість фрахту до Іспанії через цей тимчасовий морський коридор становить приблизно $40 за тонну вантажу для суден класу "хендісайз" та $25 за тонну для "панамаксів".

Ці ставки виявляються значно нижчими, приблизно на $30-40 за тонну, ніж існуючі річкові маршрути. Попит на цей новий коридор значно збільшує конкурентоспроможність української агропродукції на міжнародних ринках.

На сьогодні ставки фрахту в Чорному морі мають наступний вигляд:

  • Ізмаїл (Україна) — Констанца (Румунія): 40-45 євро (1-3 тис. тонн)
  • Ізмаїл — Таррагона (Іспанія): 72-75 євро (9-10 тис. тонн)
  • Ізмаїл — Александрія (Єгипет): $60-62 (9-10 тис. тонн)
  • Ізмаїл — Греція: $55-57 (5 тис. тонн)
  • Констанца — Таррагона: 17-20 євро (25-35 тис. тонн)
  • Констанца — Таррагона: 12-15 євро (55-65 тис. тонн)

Цей зріст попиту та покращення умов для перевезень свідчать про важливість альтернативних маршрутів та вплив тимчасового зернового коридору на український аграрний сектор.

Нагадаємо, Збройним силам завдяки своїй роботі вдалося створити певний паритет у Чорному морі. Наразі п'ять кораблів із промисловою групою вже скористалися тимчасовими морськими коридорами.

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