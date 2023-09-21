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ЗСУ створили паритет у Чорному морі: як це вплине на роботу портів Великої Одеси

21 вересня 2023 13:20
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Анна Мурадова
Редактор
ЗСУ створили паритет у Чорному морі: як це вплине на роботу портів Великої Одеси
Експорт зерна судном. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Збройним силам завдяки своїй роботі, вдалося створити певний паритет у Чорному морі. Наразі п'ять кораблів із промисловою групою вже скористалися тимчасовими морськими коридорами.

На цьому під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ наголосив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, робота тимчасового коридору стала можливою завдяки відмінній роботі Збройних сил України та їх зусиллям забезпечити безпеку на Чорному морі. Це також служить позитивним сигналом для міжнародних партнерів.

Денис Марчук. Фото: Медіацентр Україна – Укрінформ

"Зараз залишається питання, як зробити цей маршрут безпечнішим з точки зору перебування кораблів безпосередньо на території України. Тому що, напевне, щодо атак і провокацій  з боку Чорного моря Росія не буде вдаватися. І це, знову ж таки, завдяки Збройним силам України, які змогли створити певний паритет в Чорному морі, не давши Росії відчувати себе повноцінним господарем", — зазначив Денис Марчук.

Наразі стоїть завдання забезпечити безпеку кораблів на території України, особливо в портах Великої Одеси та Дунаю, щоб запобігти можливим атакам та провокаціям з боку Чорного моря.

Марчук також висловив надію на фрахтування наступних кораблів, що сприятиме подальшому розвитку вивезення продукції через морські коридори. Зазначивши, що, хоча не можна на 100% використовувати порти Великої Одеси, принаймні 30% використання є успішним кроком. Він висловив сподівання, що в майбутньому можна буде вивозити близько 5 мільйонів тонн продукції щомісяця через морські та сухопутні маршрути.

Нагадаємо, 19 вересня, судно Resilient Africa вийшло з порту Чорноморськ. Балкер, завантажений трьома тисячами тон пшениці, рухається в бік Босфору.

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