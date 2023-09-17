Друге судно зайшло під завантаження в порт на Одещині

Балкер RESILIENT AFRICA. Фото: MarineTraffic

До порту "Чорноморськ" Одеської області зайшло друге цивільне судно. Суховантажний балкер RESILIENT AFRICA під Прапором Палау без перешкод перетнув тимчасовий гуманітарний коридор та чекає на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту MarineTraffic.

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За даними АМПУ, балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT були відшвартовані біля причалів під завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці. Після заповнення, українську агропродукцію буде доставлено до країн Африки та Азії.

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Зазначимо, що судно AROYAT під прапором Палау увійшов в акваторію порту "Чорноморськ" 16 вересня близько 18:00. Судно було першим цивільним судном від початку війни, яке поза рамками зернового коридору досягло українського порту "Великої Одеси".

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

З 15 серпня з портів Великої Одеси тимчасовим коридором скористалося 5 суден: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY та PUMA.

Нагадаємо, тенденція поступового знищення Чорноморського флоту Російської Федерації буде набирати обертів, попри чисельні переваги ворога. Наразі вони почали "ховати" свої кораблі у найвіддаленіших куточках моря.