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Ситуація у Чорному морі: скільки кораблів РФ на чергуванні

16 вересня 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки кораблів РФ у Чорному морі
Російські кораблі у морі. Фото: АрміяInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 вересня, попри негоду російський флот знову вийшов на чергування у Чорне море. Проте ракетоносії залишилися у пунктах базування у Криму. 

Про це повідомили в Силах оборони півдня України. 

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Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. 

Скільки кораблів загрожують 

Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 7 кораблів ЧМ РФ, серед яких є великі десантні. 

Ситуація в інших морях

  • в Азовському морі корабельне угруповання ворога складає 4 кораблі;
  • у Середземному — лише один корабель.

Обстріли півдня 

За минулу добу ворог здійснив 70 артилерійських обстрілів з використанням понад 350 снарядів.

Нагадаємо, У Силах Спеціальних операцій розповіли деталі спецоперації знищення корабля та підводного човна ЧФ РФ. Це стало можливим саме завдяки ССО.

Ми писали, що у ніч з 12 на 13 вересня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Територія підприємства випалена, обладнання зруйноване.

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