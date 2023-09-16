Скільки кораблів РФ у Чорному морі

Ситуація у Чорному морі: скільки кораблів РФ на чергуванні
Сьогодні, 16 вересня, попри негоду російський флот знову вийшов на чергування у Чорне море. Проте ракетоносії залишилися у пунктах базування у Криму.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.
Скільки кораблів загрожують
Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 7 кораблів ЧМ РФ, серед яких є великі десантні.
Ситуація в інших морях
- в Азовському морі корабельне угруповання ворога складає 4 кораблі;
- у Середземному — лише один корабель.
Обстріли півдня
За минулу добу ворог здійснив 70 артилерійських обстрілів з використанням понад 350 снарядів.
Нагадаємо, У Силах Спеціальних операцій розповіли деталі спецоперації знищення корабля та підводного човна ЧФ РФ. Це стало можливим саме завдяки ССО.
Ми писали, що у ніч з 12 на 13 вересня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Територія підприємства випалена, обладнання зруйноване.