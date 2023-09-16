Скільки кораблів РФ у Чорному морі

Російські кораблі у морі. Фото: АрміяInform

Сьогодні, 16 вересня, попри негоду російський флот знову вийшов на чергування у Чорне море. Проте ракетоносії залишилися у пунктах базування у Криму.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

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Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

Скільки кораблів загрожують

Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 7 кораблів ЧМ РФ, серед яких є великі десантні.

Ситуація в інших морях

в Азовському морі корабельне угруповання ворога складає 4 кораблі;

у Середземному — лише один корабель.

Обстріли півдня

За минулу добу ворог здійснив 70 артилерійських обстрілів з використанням понад 350 снарядів.

Нагадаємо, У Силах Спеціальних операцій розповіли деталі спецоперації знищення корабля та підводного човна ЧФ РФ. Це стало можливим саме завдяки ССО.

Ми писали, що у ніч з 12 на 13 вересня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Територія підприємства випалена, обладнання зруйноване.