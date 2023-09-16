Сколько кораблей РФ в Черном море

Ситуация в Черном море: сколько кораблей РФ на дежурстве
Сегодня, 16 сентября, несмотря на непогоду, российский флот снова вышел на дежурство в Черное море. Однако ракетоносители остались в пунктах базирования в Крыму.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.
Сколько кораблей угрожают
На боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей ЧМ РФ, среди которых есть большие десантные.
Ситуация в других морях
- в Азовском море корабельная группировка врага составляет 4 корабля;
- в Средиземном — только один корабль.
Обстрелы юга
За минувшие сутки враг совершил 70 артиллерийских обстрелов с использованием более 350 снарядов.
Напомним, В Силах Специальных операций рассказали детали спецоперации уничтожения корабля и подводной лодки ЧФ РФ. Это стало возможным именно благодаря ССО.
Мы писали, что в ночь с 12 на 13 сентября ВСУ нанесли серьезные повреждения морскому заводу во временно оккупированном Севастополе. Территория предприятия выжжена, оборудование разрушено.