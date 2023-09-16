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Ситуация в Черном море: сколько кораблей РФ на дежурстве

16 сентября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько кораблей РФ в Черном море
Российские корабли в море. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 сентября, несмотря на непогоду, российский флот снова вышел на дежурство в Черное море. Однако ракетоносители остались в пунктах базирования в Крыму.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

Сколько кораблей угрожают

На боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей ЧМ РФ, среди которых есть большие десантные.

Ситуация в других морях

  • в Азовском море корабельная группировка врага составляет 4 корабля;
  • в Средиземном — только один корабль.

Обстрелы юга

За минувшие сутки враг совершил 70 артиллерийских обстрелов с использованием более 350 снарядов.

Напомним, В Силах Специальных операций рассказали детали спецоперации уничтожения корабля и подводной лодки ЧФ РФ. Это стало возможным именно благодаря ССО.

Мы писали, что в ночь с 12 на 13 сентября ВСУ нанесли серьезные повреждения морскому заводу во временно оккупированном Севастополе. Территория предприятия выжжена, оборудование разрушено.

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