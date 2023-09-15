В Чорному морі 20 ворожих кораблів: скільки споряджено "Калібрів"

Запуск ракети типу "Калібр". Фото: google

Ворог нарощує сили в Чорному морі. Окупанти вивели на бойове чергування додаткові дванадцять кораблів. Крім того, у зоні пуску споряджений ракетоносій.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Наразі в Чорному морі перебуває 20 кораблів, тим часом в Азовському – один. На бойове чергування виведений 1 ракетоносій, спорядження якого може бути до 8 ракет типу "Калібр".

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Ворог продовжує активне застосування безпілотних літальних апаратів. Вночі спрямував кілька груп "шахедів" з узбережжя Азовського моря по території України", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, внаслідок ракетного удару по військовій інфраструктурі окупованого Севастополя, як стало відомо, був знищений не тільки великий десантний корабель "Мінськ", а і підводний човен "Ростов-на-Дону". Ця російська субмарина, як повідомив Генштаб ЗСУ, стала першою, ліквідованою Силами оборони України у нинішній війні.

Нагадаємо, через зростання загрози, яку становлять морські дрони, Росія вирішила припинити перевезення цивільних вантажів великими десантними кораблями. Крім того, РФ змінила тактику охорони Кримського мосту.