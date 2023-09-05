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Окупанти зупинили перевезення цивільних вантажів десантними кораблями

5 вересня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Окупанти зупинили перевезення цивільних вантажів десантними кораблями
Десантний корабель РФ. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через зростання загрози, яку становлять морські дрони, Росія вирішила припинити перевезення цивільних вантажів великими десантними кораблями. Крім того, РФ змінила тактику охорони Кримського мосту.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України
Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України. Фото: Медіацентр Україна — Одеса 

"Росіяни намагаються зараз уникати зіткнення з українськими морськими дронами. Вони відчувають небезпеку і ховаються чи за Кримом, чи у бухтах портів, де їх захищають бонові загородження. Також вони ховаються біля другої бази Чорноморського флоту РФ, Новоросійська. Також вони припинили використовувати великі десантні кораблі для перевезення цивільних вантажів, тому що це приваблива ціль для морських безпілотників", — розповів офіцер.

Також він відзначив, що росіяни змінили тактику захисту кримського мосту. За його словами, раніше цей об'єкт охороняли лише 1-3 катерами чи кораблями прикордонної служби федеральної служби безпеки.

"Зараз там постійно перебуває 5-6 катерів та 5-6 кораблів прикордонної служби федеральної служби безпеки. Іноді вони долучають військові кораблі, наприклад, сторожовий корабель "Питливий", — додав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, через 3-4 місяці Україна може отримати морські дрони. Таке озброєння змусить Росію переглянути свої стратегічні дії на Чорноморському регіоні, зокрема зняти свої кораблі з цих вод.

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