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Морські дрони можуть змусити РФ покинути Чорне море, — пояснення експерта

16 серпня 2023 15:20
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Анна Мурадова
Редактор
Морські дрони можуть змусити РФ покинути Чорне море, — пояснення експерта
Морський дрон. Фото: СNN
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через 3 – 4 місяці Україна може отримати морські дрони. Таке озброєння змусить Росію переглянути свої стратегічні дії на Чорноморському регіоні, зокрема зняти свої кораблі з цих вод.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив”
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"Ці катери постійно еволюціонують. Нещодавно презентували дрон "Магура", який плаває вже на 800 кілометрів та несе на борту 400 кілограмів. Через три-чотири місяці можуть з’явитися дрони, які будуть непомітними для росіян. І вони будуть вимушені вивести, наприклад, в Каспійське море найцінніші кораблі Чорноморського флоту, які вони не здатні будувати — носії "Калібрів" та великі десантні кораблі деяких проєктів", — зазначив Коваленко.

Аналітик також зазначив, що морські дрони вже довели свою ефективність, завдаючи удари російським кораблям в порту Новоросійськ. Відзначено, що носії "Калібрів" виходять в море лише з супроводом інших кораблів, що свідчить про нову реальність у морській стратегії.

Бавовна в Чорному морі

Нагадаємо, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогорський гірняк". В результаті судно зазнало серйозних пошкоджень. 

Головне управління розвідки Міноборони України показало, як морський дрон вразив корабель російських окупантів у Чорному морі.

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