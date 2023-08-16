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Морские дроны могут заставить РФ покинуть Черное море, — объяснение эксперта

16 августа 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Морские дроны могут заставить РФ покинуть Черное море, — объяснение эксперта
Морской дрон. Фото: СNN
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через 3-4 месяца Украина может получить морские дроны. Такое вооружение заставит Россию пересмотреть свои стратегические действия в Черноморском регионе, в том числе снять свои корабли с этих вод.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Фото: Медиацентр Украина – Одесса

"Эти катера постоянно эволюционируют. Недавно презентовали дрон "Магура", который плавает уже на 800 километров и несет на борту 400 килограммов. Через три — четыре месяца могут появиться дроны, незаметные для россиян. И они будут вынуждены вывести, например, в Каспийском море самые ценные корабли Черноморского флота, которые они не способны строить — носители "Калибров" и большие десантные корабли некоторых проектов", — отметил Коваленко.

Аналитик также отметил, что морские дроны уже доказали свою эффективность, нанося удары российским кораблям в порту Новороссийск. Отмечено, что носители "Калибров" выходят в море только с сопровождением других кораблей, что свидетельствует о новой реальности в морской стратегии.

"Бавовна" в Черном море

Напомним, в Новороссийске был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". В результате судно получило серьезные повреждения.

Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как морской дрон поразил корабль российских оккупантов в Черном море.

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