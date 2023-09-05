Оккупанты остановили перевозку гражданских грузов десантными кораблями

Десантное судно РФ. Фото: google

Из-за роста угрозы, которую представляют морские дроны, Россия решила прекратить перевозку гражданских грузов большими десантными кораблями. Кроме того, РФ сменила тактику охраны Крымского моста.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Украины. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

"Россияне пытаются сейчас избегать столкновения с украинскими морскими дронами. Они чувствуют опасность и прячутся либо за Крымом, либо в бухтах портов, где их защищают боновые заграждения. Также они прячутся около второй базы Черноморского флота России, Новороссийска. Также они прекратили использовать большие десантные корабли для перевозки гражданских грузов, потому что это привлекательная цель для морских беспилотников", — рассказал офицер.

Также он отметил, что россияне сменили тактику защиты крымского моста. По его словам, ранее этот объект охранялся только 1-3 катерами или кораблями пограничной службы федеральной службы безопасности.

"Сейчас там постоянно находятся 5-6 катеров и 5-6 кораблей пограничной службы федеральной службы безопасности. Иногда они присоединяют военные корабли, например, сторожевой корабль "Пытливый", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, через 3-4 месяца Украина может получить морские дроны. Такое вооружение заставит Россию пересмотреть свои стратегические действия в Черноморском регионе, в том числе снять свои корабли с этих вод.