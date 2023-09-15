В Черном море 20 вражеских кораблей: сколько снаряжено "Калибров"

Запуск ракеты типа "Калибр". Фото: google

Враг наращивает силы в Черном море. Оккупанты вывели на боевое дежурство дополнительные двенадцать кораблей. Кроме того, в зоне пуска снаряжен ракетоноситель.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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В настоящее время в Черном море находится 20 кораблей, между тем в Азовском — один. На боевое дежурство выведен 1 ракетоноситель, снаряжение которого может быть до 8 ракет типа "Калибр".

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной. Признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Враг продолжает активное применение беспилотных летательных аппаратов. Ночью направил несколько групп "шахедов" с побережья Азовского моря по территории Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, в результате ракетного удара по военной инфраструктуре оккупированного Севастополя, как стало известно, была уничтожена не только крупная десантная корабль "Минск", но и подлодка "Ростов-на-Дону". Эта российская субмарина, как сообщил Генштаб ВСУ, стала первой ликвидированной Силами обороны Украины в нынешней войне.

Напомним, из-за роста угрозы, которую составляют морские дроны, Россия решила прекратить перевозку гражданских грузов по большим десантным кораблям. Кроме того, РФ сменила тактику охраны Крымского моста.