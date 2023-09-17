Второе судно зашло под погрузку в порт на Одесщине

Балкер RESILIENT AFRICA. Фото: MarineTraffic

В порт "Черноморск" Одесской области зашло второе гражданское судно. Сухогрузный балкер RESILIENT AFRICA под Флагом Палау беспрепятственно пересек временный гуманитарный коридор и ждет загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта MarineTraffic.

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По данным АМПУ, балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT были отшвартованы у причалов под погрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы. После заполнения, украинская агропродукция будет доставлена в страны Африки и Азии.

Первый прорвал блокаду РФ

Отметим, что судно AROYAT под флагом Палау вошло в акваторию порта "Черноморск" 16 сентября около 18:00. Судно было первым гражданским судном с начала войны, которое вне рамок зернового коридора достигло украинского порта "Большой Одессы".

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

С 15 августа из портов Одессы временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY и PUMA.

Напомним, тенденция постепенного уничтожения Черноморского флота Российской Федерации будет набирать обороты, несмотря на многочисленные преимущества врага. Пока они начали "прятать" свои корабли в самых отдаленных уголках моря.