Два судна готові зайти у порти Одещини для завантаження

Торгове судно в морі. Фото: Олександр Кубраков

Після вдалих атак на Чорноморський флот РФ перші цивільні судна підтвердили готовність скористатися коридором для заходження в українські порти. Йдеться про балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT, які вирушать у напрямку Чорноморська та Одеси.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Читайте також:

За словами очільника Мінінфраструктури, ці судна завантажать майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії.

"Судна перебувають під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України", — йдеться у повідомленні Кубракова.

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

З 15 серпня з портів Великої Одеси тимчасовим коридором скористалося 5 суден: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY та PUMA.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Нагадаємо, доля зернової угоди досі залишається невідомою, навіть після засідання лідерів G20, на якому порушувалося це питання. Україна не готова йти на поступки агресору та пропонує світу альтернативні маршрути без залучення РФ.