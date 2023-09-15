Тимчасовий коридор: п’яте судно вийшло з порту Одеси

Балкер Puma. Фото: vesselfinder

Вже як місяць функціонує спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси. Сьогодні, 15 вересня, п’яте судно вийшло з порту Одеси.

Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Поки що невідомо, куди саме прямуватиме балкер Puma під прапором Кайманських островів. Втім максимальна кількість збіжжя, яке можливо було на нього завантажити, — понад 30 тисяч тонн.

Вихід судна з порту Одеси згідно з даними MarineTraffic. Фото: скриншот

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Нагадаємо, доля зернової угоди досі залишається невідомою, навіть після засідання лідерів G20, на якому порушувалося це питання. Україна не готова йти на поступки агресору та пропонує світу альтернативні маршрути без залучення РФ.

Тим часом порти Дунайського кластеру, які розташовані в Одеській області, можуть стати повноцінним учасником зернової угоди. Йдеться про президентську продовольчу ініціативу Grain from Ukraine.