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Дунайський кластер долучиться до зернової ініціативи: що перевозитимуть

10 вересня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Дунайський кластер долучиться до зернової ініціативи
Торговий порт на Дунаї. Фото: Центр транспортних стратегій
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Порти Дунайського кластеру, які знаходяться в Одеській області, можуть стати повноцінним учасником зернової угоди. Йдеться про президентську продовольчу ініціативу Grain from Ukraine.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

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За його словами, Україна планує долучити дунайські порти до перевезення зерна та кукурудзи. Продовольство буде направлятися до країн Африки й Азії.

"Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші чорноморські порти", — сказав прем'єр.

Збір врожаю

Також очільник уряду зазначив, що станом на зараз у межах жнивної кампанії в Україні зібрано 34 мільйони тонн врожаю. Зокрема 22 мільйони — пшениці. При цьому внутрішня потреба, за його словами, становить 6-7 мільйонів тонн на рік.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з кремлівським диктатором у Сочі просить кількох лідерів G20 виконати певні вимоги Росії щодо відновлення дії зернової угоди. Насамперед йдеться про зняття санкцій та підключення "Россельхоз банку" до системи SWIFT.

Також ми писали, що голова Ради Євросоюзу Шарль Мішель у п'ятницю, 8 вересня, висловив свою стурбованість, стверджуючи, що Росія застосовує продовольчі продукти як засіб тиску і впливає на найбільш не захищені категорії населення. На його думку, РФ має допустити вільне судноплавство у Чорному морі, щоб забезпечити доступ до життєво важливих запасів зерна.

 

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