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Дунайский кластер присоединится к зерновой инициативе: что будут перевозить

10 сентября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дунайский кластер присоединится к зерновой инициативе
Торговый порт на Дунае. Фото: Центр транспортных стратегий
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Находящиеся в Одесской области порты Дунайского кластера могут стать полноценным участником зернового соглашения. Речь идет о президентской продовольственной инициативе Grain from Ukraine.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, Украина планирует приобщить дунайские порты к перевозке зерна и кукурузы. Продовольствие будет направляться в страны Африки и Азии.

"Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими нашими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и окончательно разблокировать наши черноморские порты", — сказал премьер.

Сбор урожая

Также глава правительства отметил, что по состоянию на сегодняшний день в рамках жатвенной кампании в Украине собрано 34 миллиона тонн урожая. В частности, 22 миллиона — пшеницы. При этом внутренняя потребность, по его словам, составляет 6-7 миллионов тонн в год.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с кремлевским диктатором в Сочи просит нескольких лидеров G20 выполнить определенные требования России по возобновлению действия зернового соглашения. В первую очередь речь идет о снятии санкций и подключении "Россельхоз банка" к системе SWIFT.

Также мы писали, что председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель в пятницу, 8 сентября, выразил обеспокоенность, утверждая, что Россия применяет продовольственные продукты как средство давления и влияет на наиболее не защищенные категории населения. По его мнению, РФ должно допустить свободное судоходство в Черном море, чтобы обеспечить доступ к жизненно важным запасам зерна.

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