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Україна зараз виборює право бути морською державою, — Гуменюк

9 вересня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна зараз виборює право бути морською державою
Судно рухається зерновим коридором. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна намагається тримати свій статус морської держави та як компетентного учасника зернової програми. Проте країна-агресорка намагається позбавити нас цього права і поводить себе у Чорному морі як пірат.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Вони таким чином демонструють свою присутність у морі для того, щоб залякувати цивільні судна, які можуть рухатися гуманітарним коридором", — сказала Гуменюк. 

Загроза для цивільних суден

За словами речниці "Півдня", посилена активність ворожої авіації у напрямку острова Зміїний може свідчити про те, що Росія намагається залякати цивільні судна. 

"Проте вже є успішні випадки, коли судна з портів Великої Одеси пройшли безпечно цими коридорами. Їхні маршрути не були під сторонньою загрозою", — додала Гуменюк. 

Захист українського зерна з неба

Нагадаємо, британські літаки здійснюють патрулювання над Чорним морем. Все для того, аби стримати РФ від ударів по цивільних суднах, що перевозять українське збіжжя.

"Нам потрібні міжнародні гарантії безпеки та підтримка партнерів. І з британської сторони — це була одна з перших ластівок", — підсумувала Наталя Гуменюк. 

Додамо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш обговорює можливість поновлення Чорноморської зернової співпраці з Росією, запропонувавши при цьому певні умови для врегулювання ситуації з санкціями. За даними журналістів, Гутерріш надіслав лист главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

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