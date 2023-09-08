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Атака на Одещину здійснювалася з Криму: Гуменюк про нову тактику росіян

8 вересня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни відпрацьовують нову тактику атаки
Речниця Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Цієї ночі ворог вкотре спрямував свої безпілотники по південних регіонах. Таким чином росіяни намагаються відпрацювати нову тактику атаки перед опалювальним сезоном.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Говорити про те, що росіяни радикально міняють тактику, ще зарано, але вони в постійному пошуку. Наразі вони намагаються використовувати особливості географії півдня України для того, щоб бути максимально результативними. Але ми вивчаємо усі їхні хитрощі", — повідомила Гуменюк. 

Виробництво дронів у Росії

За словами речниці "Півдня", частина виробництва ударних БпЛА триває на території Росії. Вони хизуються відповідним маркуванням, яке підтверджує внутрішню збірку. Але попри це, більшість дронів прибуває з Ірану літаками Тегеран — Москва та Тегеран — Сімферополь.

Також вона повідомила, що окупанти розгорнули ще одну станцію або табір, звідки запускають дрони. Є потреба в тому, щоб тривалість польоту дронів була меншою, тому що вони вишукують нову тактику, як обійти українські сили ППО. 

Нагадаємо, ворог залишається присутнім у Чорному морі, попри загрозу атак надводних дронів. Наразі окупанти вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров", тож рівень ракетної небезпеки досить високий.

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