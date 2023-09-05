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"Путін не отримав те, чого прагнув": Гуменюк про можливі обстріли

5 вересня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Путін не отримав те, чого прагнув": Гуменюк про можливі обстріли
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчора, 4 вересня Володимир Путін зустрівся з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Втім, згоди щодо "зернової угоди" не досягнуто. Від так, ворог може продовжувати тероризувати портову інфраструктуру Одещини.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

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"Коли Росія не має успіхів на будь-якому напрямку своєї діяльності, вона вдається до "вогневого терору". Цілком ймовірно, що можуть завдати подібного удару. Ми відслідковували їх діяльність до цієї значущої зустрічі. Бачили потужну атаку двічі повторену вночі по Одеській області зі зрозумілим посилом в напрямку, де функціонує "зерновий коридор", який не дає спокою диктатору", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що наразі загроза залишається і по портовій і по цивільній і по зерновій інфраструктурі. 

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 4 вересня в Сочі заявив, що він відкритий для обговорення участі Росії в зерновій угоді. Ердоган підкреслив, що питання зернового коридору з Україною є надзвичайно важливим у цих переговорах. Деталі зустрічі читайте в матеріалі.

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