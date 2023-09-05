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"Путин не получил то, чего стремился": Гуменюк о возможных обстрелах

5 сентября 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Путин не получил то, чего стремился": Гуменюк о возможных обстрелах
Наталья Гуменюк. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчера, 4 сентября Владимир Путин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Впрочем, согласия по "зерновому соглашению" не достигнуто. Так, враг может продолжать терроризировать портовую инфраструктуру Одесчины.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Когда Россия не имеет успехов на любом направлении своей деятельности, она прибегает к "огневому террору". По всей вероятности, могут нанести подобный удар. Мы отслеживали их деятельность до этой значимой встречи. Видели мощную атаку дважды повторенную ночью по Одесской области с понятным посылом в направлении, где функционирует "зерновой коридор", не дающий покоя диктатору", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что сейчас угроза остается и по портовой и по гражданской и по зерновой инфраструктуре.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи заявил, что открыт для обсуждения участия России в зерновом соглашении. Эрдоган подчеркнул, что вопрос зернового коридора с Украиной чрезвычайно важен в этих переговорах. Детали встречи читайте в материале.

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