Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Атака на Одесчину осуществлялась из Крыма: Гуменюк о новой тактике россиян arrow

Атака на Одесчину осуществлялась из Крыма: Гуменюк о новой тактике россиян

8 сентября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне отрабатывают новую тактику атаки
Представитель Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Этой ночью враг еще раз направил свои беспилотники по южным регионам. Таким образом россияне пытаются отработать новую тактику атаки перед отопительным сезоном.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"Говорить о том, что россияне радикально меняют тактику, еще рано, но они в постоянном поиске. Пока они пытаются использовать особенности географии юга Украины для того, чтобы быть максимально результативными. Но мы изучаем все их хитрости", — сообщила Гуменюк.

Производство дронов в России

По словам спикера "Юга", часть производства ударных БпЛА продолжается на территории России. Они хвастаются соответствующей маркировкой, подтверждающей внутреннюю сборку. Но несмотря на это, большинство дронов прибывают из Ирана самолетами Тегеран — Москва и Тегеран — Симферополь.

Также она сообщила, что оккупанты развернули еще одну станцию или лагерь, откуда запускают дроны. Есть потребность в том, чтобы продолжительность полета дронов была меньше, потому что они выискивают новую тактику, как обойти украинские силы ПВО.

Напомним, враг остается присутствующим в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

11:40 Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз