Россияне отрабатывают новую тактику атаки

Представитель Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Этой ночью враг еще раз направил свои беспилотники по южным регионам. Таким образом россияне пытаются отработать новую тактику атаки перед отопительным сезоном.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Говорить о том, что россияне радикально меняют тактику, еще рано, но они в постоянном поиске. Пока они пытаются использовать особенности географии юга Украины для того, чтобы быть максимально результативными. Но мы изучаем все их хитрости", — сообщила Гуменюк.

Производство дронов в России

По словам спикера "Юга", часть производства ударных БпЛА продолжается на территории России. Они хвастаются соответствующей маркировкой, подтверждающей внутреннюю сборку. Но несмотря на это, большинство дронов прибывают из Ирана самолетами Тегеран — Москва и Тегеран — Симферополь.

Также она сообщила, что оккупанты развернули еще одну станцию или лагерь, откуда запускают дроны. Есть потребность в том, чтобы продолжительность полета дронов была меньше, потому что они выискивают новую тактику, как обойти украинские силы ПВО.

Напомним, враг остается присутствующим в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.