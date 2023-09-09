Украина сейчас борется за право быть морским государством

Судно двигается по зерновому коридору. Фото: Александр Кубраков

Украина пытается держать свой статус морского государства и компетентного участника зерновой программы. Однако страна-агрессор пытается лишить нас этого права и ведет себя в Черном море как пират.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Они таким образом демонстрируют свое присутствие в море для того, чтобы запугивать гражданские суда, которые могут двигаться по гуманитарному коридору", — сказала Гуменюк.

Угроза для гражданских судов

По словам спикера "Юга", усиленная активность вражеской авиации в направлении острова Змеиный может свидетельствовать о том, что Россия пытается запугать гражданские суда.

"Однако уже есть успешные случаи, когда суда из портов Большой Одессы прошли безопасно по этим коридорам. Их маршруты не были под посторонней угрозой", — добавила Гуменюк.

Защита украинского зерна с неба

Напомним, британские самолеты совершают патрулирование над Черным морем. Все для того, чтобы сдержать РФ от ударов по гражданским судам, перевозящим украинское зерно.

"Нам нужны международные гарантии безопасности и поддержка партнеров. И с британской стороны - это была одна из первых ласточок", — подытожила Наталья Гуменюк.

Генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждает возможность возобновления Черноморского зернового сотрудничества с Россией, предложив при этом определенные условия для урегулирования ситуации с санкциями. По данным журналистов, Гутерриш направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову.