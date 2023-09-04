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Тимчасовий коридор: скільки суден вийшло з портів Одещини

4 вересня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тимчасовий коридор: скільки суден вийшло з портів Одещини
Цивільні судна. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вже чотири судна успішно пройшли гуманітарний коридор через води Чорного моря. Судновласники дуже ретельно вивчають маршрути та ретельно аналізують будь-які можливі загрози, щоб забезпечити максимальну безпеку суднам.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

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"Судновласникам запропоновано скористатися такими гуманітарними коридорами, але проголошено і ті ризики, які є. Зокрема ворог не припиняє активності тактичної авіації над Чорним морем, регулярно навідуючися саме в райони, де може пролягати гуманітарний коридор, здійснюючи психологічний тиск на судновласників. Крім того, залишається небезпека і замінованого моря", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Експорт зерна Чорним морем

За період активної роботи "зернової угоди" з портів Великої Одеси на вивіз було відправлено понад 1000 суден. Вони експортували близько 33 мільйони тонн агропродукції. 

Нагадаємо, 16 серпня перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху. 

Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.

Також ми писали, що за перше півріччя 2023 року в Одеській області значно збільшилася кількість експортних операцій. З українських портів вирушив товар до 166 країн світу.

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