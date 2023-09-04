Тимчасовий коридор: скільки суден вийшло з портів Одещини
Вже чотири судна успішно пройшли гуманітарний коридор через води Чорного моря. Судновласники дуже ретельно вивчають маршрути та ретельно аналізують будь-які можливі загрози, щоб забезпечити максимальну безпеку суднам.
Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.
"Судновласникам запропоновано скористатися такими гуманітарними коридорами, але проголошено і ті ризики, які є. Зокрема ворог не припиняє активності тактичної авіації над Чорним морем, регулярно навідуючися саме в райони, де може пролягати гуманітарний коридор, здійснюючи психологічний тиск на судновласників. Крім того, залишається небезпека і замінованого моря", — зазначила Наталя Гуменюк.
Експорт зерна Чорним морем
За період активної роботи "зернової угоди" з портів Великої Одеси на вивіз було відправлено понад 1000 суден. Вони експортували близько 33 мільйони тонн агропродукції.
Нагадаємо, 16 серпня перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху.
Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.
Також ми писали, що за перше півріччя 2023 року в Одеській області значно збільшилася кількість експортних операцій. З українських портів вирушив товар до 166 країн світу.