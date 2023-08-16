Перше судно вийшло з порту Одеси в рамках тимчасового коридору: куди прямує
Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху. Сьогодні, 16 серпня, перше судно вийшло з порту Одеси.
Про це повідомив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Вихід першого судна з порту Одеси
Після більше ніж півтора року перебування в порту Одеса з 23 лютого 2022 року контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу підняв якір та розпочав свій шлях на Босфор. На його борту перебуває понад 30 тисяч тонн вантажу, включаючи 2114 контейнерів, зокрема з продовольством.
Що відомо про тимчасовий коридор
Згідно з навігаційним дорученням Військово-Морських Сил Збройних Сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.
Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної Морської Організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.
"Після зриву Зернової угоди Російська Федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Разом з тим спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на рух суден до українських портів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.