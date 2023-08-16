Перше судно вийшло з порту Одеси в рамках тимчасового коридору: куди прямує

Цивільне судно вийшло з порту Одеси. Фото: Олександр Кубраков.

Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху. Сьогодні, 16 серпня, перше судно вийшло з порту Одеси.

Про це повідомив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Після більше ніж півтора року перебування в порту Одеса з 23 лютого 2022 року контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу підняв якір та розпочав свій шлях на Босфор. На його борту перебуває понад 30 тисяч тонн вантажу, включаючи 2114 контейнерів, зокрема з продовольством.

Контейнеровоз Joseph Schulte. Фото: Олександр Кубраков.

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-Морських Сил Збройних Сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної Морської Організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Навігаційна мапа відстежування суден. Фото: скриншот

"Після зриву Зернової угоди Російська Федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Разом з тим спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на рух суден до українських портів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.