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ВМС пояснили відмінності між "зерновою угодою" та тимчасовим коридором

13 серпня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВМС пояснили відмінності між "зерновою угодою" та тимчасовим коридором
Судна в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Для безпеки торговельних суден у Чорному морі Україна вирішила встановити тимчасові коридори. Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією. Одразу виникло розуміння, що такі спроби марно витрачатимуть час, оскільки російська сторона вказані коридори та угоду блокувала та саботувала.

"Що стосується безпосередньо цього коридору, то ми обрали найбезпечніший маршрут, яким можна пройти. І, відповідно, це відбувається під контролем Збройних сил України. Ми робимо все від нас залежне, щоб максимально убезпечити цей прохід, тому принципова різниця є", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Крім цього, заявлено, що маршрут тимчасових коридорів відрізняється від маршруту "зернової угоди", яка передбачала проходження через Турецьку республіку та Одесу. Тепер маршрут має іншу логістику, і це робить його більш безпечним.

"Це інший маршрут, тому що в "‎зерновій угоді"‎ треба було заходити в Турецьку республіку, потім в Одесу, після чого знов у в Туреччину і вже потім на вихід. Тут такого не буде"‎, — додав речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, Росія продовжує займатись морським піратством. Окупанти відкрили попереджувальний вогонь аби зупинити цивільне судно, що рухалось в порт Ізмаїл, що на Одещині.

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