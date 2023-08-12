Україна почала реєструвати торгові судна для проходження коридорами у Чорному морі

Судна у зерновому коридорі. Фото: Reuters

Судновласників та капітанів цивільних суден було попереджено про можливу загрозу та провокації росіян у Чорному морі. Проте для тих, хто готовий пройти тимчасовими коридорами до українських портів, вже почалася реєстрація суден.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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За його словами, це відбуватиметься під наглядом ЗСУ. Тож Україна зі свого боку гарантує безпеку проходження. Проте подробиці наразі не повідомляються.

"Було ухвалено рішення нарешті розв’язати проблему в такий спосіб — відкрити ці шляхи морських комунікацій. Відповідно, попереджено, звісно, судновласників і капітанів суден, що небезпека існує. Все можливе, що від нас залежить щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює", — сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Також Плетенчук наголосив, що Україна поки не визначилася з термінами дії цих коридорів.

"Ці терміни зараз ще не визначені. Насправді той стан, у якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що у нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше", — додав речник ВМС.

Блокада Чорного моря

Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. З їхніх слів, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства.

Також одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

Також ми писали, що країна-агресорка після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.