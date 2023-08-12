Україна почала реєструвати торгові судна для проходження коридорами у Чорному морі

Україна відкрила реєстрацію торговельних суден для тимчасових коридорів
Судновласників та капітанів цивільних суден було попереджено про можливу загрозу та провокації росіян у Чорному морі. Проте для тих, хто готовий пройти тимчасовими коридорами до українських портів, вже почалася реєстрація суден.
Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
За його словами, це відбуватиметься під наглядом ЗСУ. Тож Україна зі свого боку гарантує безпеку проходження. Проте подробиці наразі не повідомляються.
"Було ухвалено рішення нарешті розв’язати проблему в такий спосіб — відкрити ці шляхи морських комунікацій. Відповідно, попереджено, звісно, судновласників і капітанів суден, що небезпека існує. Все можливе, що від нас залежить щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює", — сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.
Також Плетенчук наголосив, що Україна поки не визначилася з термінами дії цих коридорів.
"Ці терміни зараз ще не визначені. Насправді той стан, у якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що у нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше", — додав речник ВМС.
Блокада Чорного моря
Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. З їхніх слів, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства.
Також одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.
Також ми писали, що країна-агресорка після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.