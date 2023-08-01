РФ може готувати провокації після "прориву" морської блокади

Атака по цивільному судну. Фото: ілюстративне / google

Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів капітан 1-го рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко.

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За словами експерта, ворог має можливість використовувати морську зброю від меж Босфору до українських портів Одеської області, і цією можливістю вони можуть скористатися. Андрій Риженко зазначив, що росіяни раніше заборонили судноплавство у певній частині Чорного моря та атакували деякі судна, зокрема знищили естонське вантажне судно Helt, яке ходило під прапором Панами.

Андрій Риженко, капітан 1-го рангу запасу ВМС України. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"Те, що трьом суднам вдалося прорвати блокаду і дістатися дунайських портів, це добре. Але вони використали фактор несподіванки і йшли майже у територіальних водах Туреччини, Болгарії та Румунії. Зараз там перебуває ще багато суден й очікувано, що вони підуть тим самим маршрутом. І росіяни можуть вчинити приховану провокацію проти цих суден, атакувавши їх самопливним морськими мінами чи морськими дронами", — розповів Андрій Риженко.

Загроза існує через те, що росіяни утримують багато сил у цій частині Чорного моря. Вони можуть вчинити таку приховану провокацію під чужим прапором і звинуватити у цьому Україну.

Три судна зайшли в Ізмаїльський порт

Три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям, безперешкодно дійшли до порту в Ізмаїлі. Крім того, вони рухалися з увімкненими транспондерами, де було вказано пункт призначення — порт в Україні.

Грецьке та ізраїльське судна йшли до українського порту через протоку Босфор. Тим часом турецько-грузинське судно вирушило з північної Туреччини. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.

Нагадаємо, одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.