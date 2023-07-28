Прикордонники перехопили погрози РФ торговому судну в Чорному морі

Торгове судно в морі. Фото: google

Одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах, російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.

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За допомогою відкритого радіозв'язку, окупанти наважилися звернутися до екіпажу торгового судна, яке прямувало до українських портів. Такий крок з їх боку відверто порушує норми міжнародного морського права і створює загрозу для цивільних суден, які спокійно мають право на вільний прохід через міжнародні води.

"Попереджаю вас про заборону руху до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні!", — йдеться в перехопленні.

Блокада Чорного моря

Після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.

Чорноморський флот Росії готується до можливої повної морської блокади України. Кораблі РФ змінили свою дислокацію.

Тим часом вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот перебуває в обмеженому стані.