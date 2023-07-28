Прикордонники перехопили погрози РФ торговому судну в Чорному морі
Одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах, російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.
Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.
За допомогою відкритого радіозв'язку, окупанти наважилися звернутися до екіпажу торгового судна, яке прямувало до українських портів. Такий крок з їх боку відверто порушує норми міжнародного морського права і створює загрозу для цивільних суден, які спокійно мають право на вільний прохід через міжнародні води.
"Попереджаю вас про заборону руху до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні!", — йдеться в перехопленні.
Блокада Чорного моря
Після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.
Чорноморський флот Росії готується до можливої повної морської блокади України. Кораблі РФ змінили свою дислокацію.
Тим часом вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот перебуває в обмеженому стані.