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РФ готується до повної морської блокади України, — британська розвідка

26 липня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ готується до повної морської блокади України, — британська розвідка
Російський корвет "Сергій Котов". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чорноморський флот Росії готується до можливої повної морської блокади України. Кораблі РФ змінили свою дислокацію. 

Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

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"Сучасний корвет "Сергій Котов" зайшов у південне Чорне море, патрулюючи судноплавний шлях між протокою Босфор і Одесою. Існує реалістична ймовірність того, що він стане частиною цільової групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України", — йдеться в повідомленні. 

Допис розвідки про блокаду Чорного моря. Фото: Британська розвідка
Допис розвідки про блокаду Чорного моря. Фото: Британська розвідка

Блокада Чорного моря та доля "Зернової угоди"

Міністерство оборони України відповіло РФ на заяву, яка фактично створює морську блокаду. За цими діями окупантів ховається відкрита загроза для вільного судноплавства та продовольчої безпеки, ставлячи під загрозу життя та добробут мільйонів людей.

Тим часом Україна пропонує розширити механізм роботи "зернової угоди", дозволяючи йому працювати в тристоронньому форматі без РФ. Туреччина та ООН мають повноцінні можливості для інспекції суден і підтвердження, що на них немає ніякої військової техніки або озброєння, яка не передбачена домовленостями.

Крім того, ми писали, що Україна може протистояти російським судам, що рухаються через Чорне море у бік російських та окупованих українських портів. З початку війни Україна значно посилила свої здібності.

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