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РФ готовится к полной морской блокаде Украины, — британская разведка

26 июля 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ готовится к полной морской блокаде Украины, — британская разведка
Российский корвет "Сергей Котов". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Черноморский флот России готовится к возможной полной морской блокаде Украины. Корабли РФ сменили свою дислокацию.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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"Современный корвет "Сергей Котов" зашел в южное Черное море, патрулируя судоходный путь между проливом Босфор и Одессой. Существует реалистичная вероятность того, что он станет частью целевой группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину", — говорится в сообщении.

Сообщение разведки о блокаде Черного моря. Фото: Британская разведка
Сообщение разведки о блокаде Черного моря. Фото: Британская разведка

Блокада Черного моря и судьба "Зернового соглашения"

Министерство обороны Украины ответило РФ на заявление, фактически создающее морскую блокаду. За этими действиями окупантов скрывается открытая угроза свободному судоходству и продовольственной безопасности, ставя под угрозу жизнь и благосостояние миллионов людей.

Между тем, Украина предлагает расширить механизм работы "зернового соглашения", позволяя ему работать в трехстороннем формате без РФ. Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения, что на них нет никакой военной техники или вооружения, не предусмотренной договоренностями.

Кроме того, мы писали, что Украина может противостоять российским судам , двигающимся через Черное море в сторону российских и оккупированных украинских портов. С начала войны Украина значительно усилила свои способности.

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