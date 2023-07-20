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Зеленський запропонував продовжити "зернову угоду" в тристоронньому форматі без РФ

20 липня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зеленський запропонував продовжити "зернову угоду" в тристоронньому форматі без РФ
Завантаження зерна на судно. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Україна пропонує розширити механізм роботи "зернової угоди", дозволяючи йому працювати в тристоронньому форматі без РФ. Туреччина та ООН мають повноцінні можливості для інспекції суден і підтвердження, що на них немає ніякої військової техніки або озброєння, яка не передбачена домовленостями.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

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"Президент вніс пропозицію до посередників, до Туреччини та ООН, про те, щоб продовжити цю ініціативу в тристоронньому форматі. Оскільки ми з угоди не виходили, ми маємо зобов’язання і з ООН, і з Туреччиною, і весь механізм, який був узгоджений, він може функціонувати в тристоронньому форматі. Говорімо правду, що Росія не була конструктивним учасником самого процесу, і її роль зводилася фактично до забезпечення того, щоб вони не атакували порти й кораблі", — пояснив Василь Боднар.

Василь Боднар також наголосив, що Туреччина та ООН мають повноцінні можливості для інспекції суден і підтвердження, що на них немає ніякої військової техніки або озброєння, яка не передбачена "зерновою угодою". Це робить пропозицію України щодо тристороннього формату більш реалістичною і дозволяє зберегти функціональність механізму.

Посол України в Туреччині зазначив, що існують й інші альтернативні ідеї щодо використання прибережних держав, таких як Румунія та Болгарія, для експорту українського зерна, проте поки що на офіційному рівні такі питання не обговорюються.

посол України в Туреччині Василь Боднар.
Посол України в Туреччині Василь Боднар. Фото: mediacenter

"Поки що в рамках "зернової ініціативи" існує узгоджений "зерновий коридор". Він погоджений, і посередники, і країна-агресор на це погодилися.  І сам "зерновий коридор" ніхто не скасовував. Пропозиція про використання прибережних держав, Румунії і Болгарії, — це я висловив таку пропозицію, як одну з альтернативних ідей. Але це поки що не обговорюється на офіційному рівні", — наголосив він. 

Туреччина виражає зацікавленість у продовженні механізму "зернової угоди" і має вплив на Росію, що може впливати на дипломатичний процес. Українська сторона сподівається на успішні переговори в рамках двостороннього формату та готова розглянути інші можливості для вирішення кризи.

Нагадаємо, Міністерство оборони України відповіло РФ на вчорашню заяву, яка фактично створює морську блокаду. За цими діями окупантів ховається відкрита загроза для вільного судноплавства та продовольчої безпеки, ставлячи під загрозу життя та добробут мільйонів людей.

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