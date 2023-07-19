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Ціна на зерно в Україні почне падати: в чому причина

19 липня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ціна на зерно в Україні почне падати: в чому причина
Збір врожаю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Без "Зернової угоди" ціна на зерно в Україні може почати знижуватися. Морські порти не можуть бути повністю замінені альтернативними шляхами вивезення українського збіжжя, оскільки минулого літа через порти вдалося експортувати 2 – 2,5 мільйони тонн зерна щомісяця.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів генеральний директор української аграрної конфедерації Павло Коваль. 

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За словами Коваля, відсутність "Зернової угоди" може призвести до падіння ціни на зерно на внутрішньому ринку. Україна має близько 5 мільйонів тонн зернових торішнього врожаю, які впливатимуть на внутрішню ситуацію. 

"Ціна на зерно на внутрішньому ринку, якщо не буде працювати “зернова угода”, буде знижуватися. Зараз збирають вже новий врожай, і тільки Одеська область зібрала 1 мільйон тонн ранніх зернових. Це вплине на внутрішню ситуацію, український аграрій буде вимушений працювати з дорогими матеріальними ресурсами", — зазначив Коваль.

Експерт відзначив, що українські аграрії вже мають досвід роботи під час блокади морських портів і використовують альтернативні шляхи, такі як залізничний та автомобільний транспорт, а також дунайські порти. Проте він підкреслив, що жоден з цих інструментів не може повністю замінити морські порти.

Павло Коваль, генеральний директор української аграрної конфедерації. Фото: Медіа Центр Україна – Одеса

"У нас є альтернатива — залізничний та автомобільний транспорт, дунайські порти. Це дозволяло обробляти 2-2,5 мільйони тонн зерна на місяць. У дунайських портів є потенціал для збільшення обсягів обробки зерна. Є можливість оптимізувати роботу прикордонних автомобільних та залізничних переходів. Але всі ці інструменти все одно не замінять морські порти", — зазначив Павло Коваль.

Експерт вважає, що Путін намагається підвищити ставки у переговорах шляхом обстрілу портів. 

Зупинка "зернового коридору"

Нагадаємо, вчора в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Зазначимо, у разі виходу РФ з угоди Україна готова до продовження роботи "зернового коридору". Для цього було створено страховий фонд для суден, яку рухатимуться "зерновим коридором", у 20 млрд гривень. Тим часом Туреччина також готова стати гарантом безпеки.

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