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ВМС Туреччини супроводжуватимуть судна у разі виходу РФ з "зернової угоди"

10 липня 2023 15:50
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Анна Мурадова
Редактор
ВМС Туреччини супроводжуватимуть судна у разі виходу РФ з "зернової угоди"
Судно із зерном в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Наразі тривають активні перемовини, щодо продовження роботи "зернового коридору". У разі виходу РФ з угоди Україна та Туреччина готові гарантувати безпеку судновласникам, аби продовжити експорт агропродукції.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук на брифінгу від "Медіацентр Україна — Укрінформ". 

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Україна готова до продовження роботи "зернового коридору" попри можливі маніпуляції Росії. Для цього було створено страховий фонд для суден, яку рухатимуться зерновим коридором у 20 млрд гривень. Тим часом Туреччина також готова стати гарантом безпеки. 

"Власне, ми від Туреччини, в принципі, отримали підтвердження, що вони готові своїми військово-морськими силами гарантувати проходження коридором до Босфору, що також викликає певне оптимістичне бачення подальшої історії з експортом української продукції", — заявив Марчук. 

Більше про "зернову угоду"

Строк дії зернової угоди добігає кінця за тиждень, 17 липня. Наразі ведуться переговори щодо її продовження на три місяці. Тим часом порти Одещини готові збільшити обсяги завантажень суден.  

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 7 суден покинуло українські порти. На їхньому борту було понад триста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів. Тим часом у бік Босфору вирушили 64 російських судна.

Також очільник МЗС Росії Сергій Лавров раніше заявляв, що ефективна робота "зернового коридору" після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.

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