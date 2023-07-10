Українські порти готові нарощувати темпи "Зернової ініціативи", — Братчук

Завантаження зерна на судно. Фото: google

Строк дії зернової угоди добігає кінця за тиждень, 17 липня. Наразі ведуться переговори щодо її продовження на три місяці. Тим часом порти Одещини готові збільшити обсяги завантажень суден.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

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"Наші порти готові нарощувати темпи у рамках "зернової ініціативи" або інших проєктів, які можуть існувати навіть в умовах воєнного часу. По-перше, це робиться задля забезпечення продовольством світу. По-друге, звичайно, аби наповнювати наш український бюджет", — зазначив Сергій Братчук.

Речник УДАП додав, що наразі в кулуарах обговорюють тему подовження дії "Зернової ініціативи" на два роки з пролонгацією що три місяці. Крім того, експорт українського зерна допомагає й Туреччині проводити різноманітні комерційні оборудки.

"Приклад з командирами "Азовсталі“ якраз і демонструє, що у Туреччини є свій інтерес, але він сьогодні співпадає з українськими національними інтересами", — сказав Братчук.

Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 7 суден покинуло українські порти. На їхньому борту було понад триста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів. Тим часом у бік Босфору вирушили 64 російських судна.

Також очільник МЗС Росії Сергій Лавров раніше заявляв, що ефективна робота "зернового коридору" після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.