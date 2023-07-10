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Украинские порты готовы наращивать темпы "Зерновой инициативы", — Братчук

10 июля 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Украинские порты готовы наращивать темпы "Зерновой инициативы", — Братчук
Погрузка зерна на судно. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Срок действия зернового соглашения подходит к концу через неделю, 17 июля. В настоящее время ведутся переговоры по его продлению на три месяца. Тем временем порты Одесской области готовы увеличить объемы загрузок судов.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона.

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"Наши порты готовы наращивать темпы в рамках "зерновой инициативы" или других проектов, которые могут существовать даже в условиях военного времени. Во-первых, это делается для обеспечения продовольствием мира. Во-вторых, конечно, чтобы наполнять наш украинский бюджет", — отметил Сергей Братчук.

Спикер УДАП добавил, что в кулуарах обсуждают тему продления действия "Зерновой инициативы" на два года с пролонгацией каждые три месяца. Кроме того, экспорт украинского зерна помогает и Турции проводить разнообразные коммерческие сделки.

"Пример с командирами "Азовстали" как раз и демонстрирует, что у Турции есть свой интерес, но он сегодня совпадает с украинскими национальными интересами", — сказал Братчук.

Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 7 судов покинуло украинские порты. На их борту было более трехсот тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов. Тем временем в сторону Босфора отправились 64 российских судна.

Также глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что эффективная работа "зернового коридора" после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.

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