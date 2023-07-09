Доля зернової угоди після 17 липня

Перевірка українського зерна. Фото: Мінінфраструктури

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про наміри продовжити дію "зернової угоди". Таким чином транспортування збіжжя з українських портів може тривати ще три місяці, починаючи з 18 липня.

Про це повідомляють закордонні ЗМІ.

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"Термін дії чинної угоди про експорт українського зерна закінчується 17 липня. За 11 місяців роботи зернового коридору українські аграрії змогли експортувати мільйони тонн зерна, чим допомогли подолати продовольчу кризу у всьому світі", — йдеться у повідомленні.

У відповідь Ердогану Росія збільшила критику чинної угоди, стверджуючи, що пакт не забезпечив достатню кількість харчових продуктів бідним африканським країнам. Саме через це вони начебто не бачать підстав для її продовження.

Натомість Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "весь світ цікавиться роботою зернового коридору" і додав, що продовження угоди не повинно залежати від "бажань однієї держави" або "настрою, з яким прокинувся президент Російської Федерації".

Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 7 суден покинуло українські порти. На їхньому борту було понад триста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів. Тим часом у бік Босфору вирушили 64 російських судна.

Також, очільник МЗС Росії Сергій Лавров раніше заявляв, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.