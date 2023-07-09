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Эрдоган намерен продлить действие "зернового соглашения", — СМИ

9 июля 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Судьба зерновой сделки после 17 июля
Проверка украинского зерна. Фото: Мининфраструктуры
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях продлить действие "зернового соглашения". Таким образом, транспортировка зерна из украинских портов может продолжаться еще три месяца, начиная с 18 июля.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

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"Срок действия действующего соглашения об экспорте украинского зерна истекает 17 июля. За 11 месяцев работы "зернового коридора" украинские аграрии смогли экспортировать миллионы тонн зерна, чем помогли преодолеть продовольственный кризис во всем мире", — говорится в сообщении.

В ответ Эрдогану Россия увеличила критику действующего соглашения, утверждая, что пакт не обеспечил достаточное количество пищевых продуктов бедным африканским странам. Именно поэтому они, вроде бы, не видят оснований для его продления.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "весь мир интересуется работой "зернового коридора" и добавил, что продление соглашения не должно зависеть от "желаний одного государства" или "настроения, с которым проснулся президент Российской Федерации".

Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 7 судов покинуло украинские порты. На их борту было более трехсот тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов. Тем временем в сторону Босфора отправились 64 российских судна.

Также глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что эффективная работа "зернового коридора" после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.

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