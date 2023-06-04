Зерновий коридор де-факто не працює,— Марчук

Судно біля причалу. Фото: АМПУ

Через російську агресію порти "Великої Одеси" заблоковані. Близько 50 суден очікують на завантаження українською агропродукцією.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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За його словами, заблоковано не тільки Південний порт, а й інші порти "Великої Одеси".

"Очікуємо, що наші партнери, Туреччина та ООН, конкретніше будуть вести розмову з РФ, бо ми з Росією нічого не підписували й ніяких перемовин не проводимо", — наголосив Денис Марчук.

Також він додав, що з Одеського і Чорноморського портів сьогодні фактично немає можливості здійснювати повноцінно експорт. На завантаження очікують близько 50 кораблів. А це близько 2,5 млн тонн українського зерна, яке поки недоотримали інші країни світу.

Зазначимо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 8 суден покинуло український порт. На їхньому борту було понад триста тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 104 російських судна.

Нагадаємо, Україна підтвердила свою готовність продовжувати експорт зерна через Чорне море навіть без підтримки Росії. Міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив, що якщо Москва розірве поточну угоду з експорту зерна, український уряд готовий діяти самостійно.