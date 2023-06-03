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"Зернова угода": скільки суден за тиждень покинули порти Одещини

3 червня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зернова угода": скільки суден за тиждень покинули порти Одещини
Інспекція судна із зерном. Фото: tcsavunma / twitter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 8 суден покинуло український порт. На їх борту було понад триста тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 104 російських судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 173 судна, з них 59 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 151 судно, з них 45 рухались з протоки Босфор;
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, Україна підтвердила свою готовність продовжувати експорт зерна через Чорне море навіть без підтримки Росії. Міністр сільського господарства України, Микола Сольський, заявив, що якщо Москва розірве поточну угоду з експорту зерна, український уряд готовий діяти самостійно.

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