"Зернова угода": скільки суден за тиждень покинули порти Одещини
За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 8 суден покинуло український порт. На їх борту було понад триста тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 104 російських судна.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.
Обсяги експорту РФ
Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 173 судна, з них 59 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 151 судно, з них 45 рухались з протоки Босфор;
Зазначимо, Україна підтвердила свою готовність продовжувати експорт зерна через Чорне море навіть без підтримки Росії. Міністр сільського господарства України, Микола Сольський, заявив, що якщо Москва розірве поточну угоду з експорту зерна, український уряд готовий діяти самостійно.