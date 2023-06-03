Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Зерновое соглашение": сколько судов за неделю покинули порты Одесчины arrow

"Зерновое соглашение": сколько судов за неделю покинули порты Одесчины

3 июня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновое соглашение": сколько судов за неделю покинули порты Одесчины
Инспекция судна с зерном. Фото: tcsavunma/twitter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 8 судов покинуло украинский порт. На их борту было более трехсот тысяч тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 104 российских судна.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Черному морю — 173 судна, из них 59 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — 151 судно, из них 45 двигались из пролива Босфор;
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Украина подтвердила свою готовность продолжать экспорт зерна через Черное море даже без поддержки России. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что если Москва расторгнет текущее соглашение по экспорту зерна, украинское правительство готово действовать самостоятельно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас