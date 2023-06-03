"Зерновое соглашение": сколько судов за неделю покинули порты Одесчины

Инспекция судна с зерном. Фото: tcsavunma/twitter

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 8 судов покинуло украинский порт. На их борту было более трехсот тысяч тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 104 российских судна.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю — 173 судна, из них 59 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — 151 судно, из них 45 двигались из пролива Босфор;

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Украина подтвердила свою готовность продолжать экспорт зерна через Черное море даже без поддержки России. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что если Москва расторгнет текущее соглашение по экспорту зерна, украинское правительство готово действовать самостоятельно.