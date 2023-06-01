Українські порти та експорт зерна: Зеленський провів нараду в Одесі

Робоча зустріч Зеленського в Одесі. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Українські порти та Зернова ініціатива були основними темами робочої поїздки Президента України, Володимира Зеленського, на Одещину. На нараді, яка відбулась під його керівництвом, обговорювалися актуальні питання стану портової інфраструктури, реалізації Зернової ініціативи та розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Олександр Кубраков, Віцепрем'єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, виступив з доповіддю про перспективи розвитку українських чорноморських та дунайських портів, безпекові аспекти їх функціонування та проблеми, пов'язані з впровадженням Зернової ініціативи.

"Ворог продовжує створювати труднощі для роботи українських портів, зокрема фактично блокує роботу найбільшого українського чорноморського порту "Південний". У зв’язку з цим щонайменше 10 країн недоотримують продовольство. Для амортизації завданої шкоди плануємо збільшувати пропускну спроможність Дунайського портового кластера", — розповів Олександр Кубраков.

Крім того, на нараді обговорювалися заходи щодо безпеки роботи портів, зміцнення цивільного судноплавства в Чорному морі та розвитку Дунайського портового кластера. Присутні на нараді також обговорили розвиток залізничної та дорожньої інфраструктури на західних кордонах та навколо українських портів.

Нагадаємо, у середу, 31 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Одеську область. Там він провів нараду з військовим командуванням та представив нового керівника ОДА.