Зеленський відвідав Одещину та представив нового голову ОВА

Президент України Володимир Зеленський та новий керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: ОП

У середу, 31 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Одеську область. Там він провів нараду з військовим командуванням та представив нового керівника ОДА.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

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Під час робочої поїздки в Одеську область Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Одещини щодо актуальної ситуації в регіоні.

Також Президент представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

"Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави. Думаю, що ви з погляду вашого досвіду прекрасно розумієте свої завдання. Це координація всіх інституцій у воєнний час. Особливо — всіх органів влади, правоохоронних органів, місцевої влади. Дуже важливо контактувати з нашими військовими, командувачами", — звернувся Зеленський до новоспеченого керівника ОДА.

За словами Глави держави, окремий пріоритет — безпека на морі, тому що необхідно забезпечити роботу зернового коридору, який є фундаментальним для економіки України.

Також під час наради обговорили важливі актуальні питання, а саме:

відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування,

перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану,

забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб,

реабілітацію військових.

Що відомо про Олега Кіпера

Кіпер Олег Олександрович народився в селі Тимкове Одеської області 1980-го. У 2002-му закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю Правознавство.

Працівник органів прокуратури з 2001 року. Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління — начальника відділу Генпрокуратури.

У жовтні 2014 року Кіпера люстрували та внесли до списку людей, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 року. У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, зазначивши, що люстрація була безпідставною.

У червні 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора Києва, а вже 27 липня Кіпер обійняв посаду генпрокурора столиці.

До призначення в столичну прокуратуру був позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про призначення Олега Кіпера на посаду начальника Одеської обласної військової адміністрації. Це рішення було ухвалено після погодження Кабінетом Міністрів України 30 травня.