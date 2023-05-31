Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Зеленський відвідав Одещину та представив нового голову ОВА arrow

Зеленський відвідав Одещину та представив нового голову ОВА

31 травня 2023 18:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський відвідав Одещину та представив нового голову ОВА
Президент України Володимир Зеленський та новий керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 31 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Одеську область. Там він провів нараду з військовим командуванням та представив нового керівника ОДА.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента

Читайте також:

Поїздка Зеленського на Одещину 31 травня

Під час робочої поїздки в Одеську область Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Одещини щодо актуальної ситуації в регіоні.

Також Президент представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

"Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави. Думаю, що ви з погляду вашого досвіду прекрасно розумієте свої завдання. Це координація всіх інституцій у воєнний час. Особливо — всіх органів влади, правоохоронних органів, місцевої влади. Дуже важливо контактувати з нашими військовими, командувачами", — звернувся Зеленський до новоспеченого керівника ОДА.

За словами Глави держави, окремий пріоритет — безпека на морі, тому що необхідно забезпечити роботу зернового коридору, який є фундаментальним для економіки України.

Також під час наради обговорили важливі актуальні питання, а саме:

  • відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування,
  • перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану,
  • забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб,
  • реабілітацію військових.

Що відомо про Олега Кіпера

Кіпер Олег Олександрович народився в селі Тимкове Одеської області 1980-го. У 2002-му закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю Правознавство.

Працівник органів прокуратури з 2001 року. Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління — начальника відділу Генпрокуратури.

У жовтні 2014 року Кіпера люстрували та внесли до списку людей, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 року. У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, зазначивши, що люстрація була безпідставною.

У червні 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора Києва, а вже 27 липня Кіпер обійняв посаду генпрокурора столиці.

До призначення в столичну прокуратуру був позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про призначення Олега Кіпера на посаду начальника Одеської обласної військової адміністрації. Це рішення було ухвалено після погодження Кабінетом Міністрів України 30 травня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB