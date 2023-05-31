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Зеленский посетил Одесскую область и представил нового главу ОВА

31 мая 2023 18:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский посетил Одесскую область и представил нового главу ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский и новый руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Там он провел совещание с военным командованием и представил нового руководителя ОВА.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Во время рабочей поездки в Одесскую область Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Одесской области по актуальной ситуации в регионе.

Также Президент представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

"Это приоритетный регион нашего независимого государства. Думаю, что вы с точки зрения вашего опыта прекрасно понимаете свои задачи. Это координация всех институтов в военное время. Особенно всех органов власти, правоохранительных органов, местной власти. Очень важно контактировать с нашими военными, командующими", — обратился Зеленский к новоиспеченному руководителю ОВА.

По словам главы государства, отдельный приоритет — безопасность на море, потому что необходимо обеспечить работу зернового коридора, который является фундаментальным для экономики Украины.

Также во время совещания обсудили важные актуальные вопросы, а именно:

  • восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования,
  • перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения,
  • обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц,
  • реабилитацию военных.

Что известно об Олеге Кипере

Кипер Олег Александрович родился в селе Тимково Одесской области в 1980 году. В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности Правоведение.

Сотрудник органов прокуратуры с 2001 года. Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления — начальника отдела Генпрокуратуры.

В октябре 2014 Кипера люстрировали и внесли в список людей, которым запрещено работать в органах государственной власти до 2024 года. В сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, отметив, что люстрация была безосновательной.

В июне 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева, а уже 27 июля Кипер вступил в должность генпрокурора столицы.

До назначения в столичную прокуратуру являлся внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Кипера на должность начальника Одесской областной военной администрации. Это решение было принято после согласования Кабинетом Министров 30 мая.

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