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Зеленський погодив кандидатуру нового очільника Одещини

31 травня 2023 15:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зеленський погодив кандидатуру нового очільника Одещини
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Київська міська прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про призначення Олега Кіпера на посаду начальника Одеської обласної військової адміністрації. Це рішення було ухвалено після погодження Кабінетом Міністрів України 30 травня.

Відповідний указ опублікували на сайті президента.

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Що відомо про Олега Кіпера

Народився у 1980 році в селі Тимкове, що знаходиться в Кодимському районі Одеської області.

У 2002 році успішно завершив навчання в Одеській національній юридичній академії, здобувши ступінь за спеціальністю "Правознавство".

Професійну кар'єру в органах прокуратури розпочав у 2001 році й пройшов послідовний шлях росту, займаючи такі посади:

  • слідчий у Котовській міжрайонній прокуратурі Одеської області,
  • прокурор у відділі прокуратури Одеської області,
  • прокурор у відділі Генеральної прокуратури України,
  • начальник управління прокуратури Івано-Франківської області,
  • заступник прокурора Івано-Франківської області,
  • заступник начальника управління та начальник відділу Генеральної прокуратури України.

З 9 червня 2020 року, за розпорядженням Генерального прокурора, призначений на посаду заступника прокурора міста Києва.

Окрім того, має звання Заслуженого юриста України та здобув ступінь кандидата юридичних наук. 11 вересня 2020 року призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури.

У лютому цього року Олег Кіпер заявив журналістам, що його дружина відмовилась від громадянства Росії через події, пов'язані з війною РФ проти України. Однак, з'ясувалося, що російський паспорт його дружини, Ірини Кіпер, все ще дійсний. Деталі в матеріалі

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