Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Одесчины

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Киевская городская прокуратура

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Кипера на должность начальника Одесской областной военной администрации. Это решение было принято после согласования Кабинетом Министров 30 мая.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

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Что известно об Олеге Кипере

Родился в 1980 году в селе Тимково, что находится в Кодымском районе Одесской области.

В 2002 году успешно завершил обучение в Одесской национальной юридической академии, получив степень по специальности "Правоведение".

Профессиональную карьеру в органах прокуратуры начал в 2001 году и прошел последовательный путь роста, занимая следующие должности:

следователь в Котовской межрайонной прокуратуре Одесской области,

прокурор в отделе прокуратуры Одесской области,

прокурор в отделе Генеральной прокуратуры Украины,

начальник управления прокуратуры Ивано-Франковской области,

заместитель прокурора Ивано-Франковской области,

заместитель начальника управления и начальник отдела Генеральной прокуратуры Украины.

С 9 июня 2020 года по распоряжению Генерального прокурора назначен на должность заместителя прокурора города Киева.

Кроме того, имеет звание Заслуженного юриста Украины и получил степень кандидата юридических наук. 11 сентября 2020 г. назначен на должность руководителя Киевской городской прокуратуры.

В феврале этого года Олег Кипер заявил журналистам, что его жена отказалась от гражданства России из-за событий, связанных с войной РФ против Украины. Однако выяснилось, что российский паспорт его жены, Ирины Кипер, все еще действителен. Детали в материале.