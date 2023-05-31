Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Одесчины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Кипера на должность начальника Одесской областной военной администрации. Это решение было принято после согласования Кабинетом Министров 30 мая.
Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.
Что известно об Олеге Кипере
Родился в 1980 году в селе Тимково, что находится в Кодымском районе Одесской области.
В 2002 году успешно завершил обучение в Одесской национальной юридической академии, получив степень по специальности "Правоведение".
Профессиональную карьеру в органах прокуратуры начал в 2001 году и прошел последовательный путь роста, занимая следующие должности:
- следователь в Котовской межрайонной прокуратуре Одесской области,
- прокурор в отделе прокуратуры Одесской области,
- прокурор в отделе Генеральной прокуратуры Украины,
- начальник управления прокуратуры Ивано-Франковской области,
- заместитель прокурора Ивано-Франковской области,
- заместитель начальника управления и начальник отдела Генеральной прокуратуры Украины.
С 9 июня 2020 года по распоряжению Генерального прокурора назначен на должность заместителя прокурора города Киева.
Кроме того, имеет звание Заслуженного юриста Украины и получил степень кандидата юридических наук. 11 сентября 2020 г. назначен на должность руководителя Киевской городской прокуратуры.
В феврале этого года Олег Кипер заявил журналистам, что его жена отказалась от гражданства России из-за событий, связанных с войной РФ против Украины. Однако выяснилось, что российский паспорт его жены, Ирины Кипер, все еще действителен. Детали в материале.