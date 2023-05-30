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Кабмін призначив голову Одеської ОВА: хто ним став

30 травня 2023 17:29
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кабмін призначив голову Одеської ОВА: хто ним став
Олег Кіпер на брифінгу. Фото: Київська міська прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Зі звільнення Максима Марченка пройшло вже понад два місяці. Виконуючим обов’язки голови Одеської ОВА на цей час став Борис Волошенков. Кабмін погодив призначення Олега Кіпера очільником Одещини. 

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що відомо про Олега Кіпера

Народився у 1980 році в селі Тимкове, що знаходиться в Кодимському районі Одеської області.

У 2002 році успішно завершив навчання в Одеській національній юридичній академії, здобувши ступінь за спеціальністю "Правознавство".

Професійну кар'єру в органах прокуратури розпочав у 2001 році й пройшов послідовний шлях росту, займаючи такі посади:

  • слідчий у Котовській міжрайонній прокуратурі Одеської області,
  • прокурор у відділі прокуратури Одеської області,
  • прокурор у відділі Генеральної прокуратури України,
  • начальник управління прокуратури Івано-Франківської області,
  • заступник прокурора Івано-Франківської області,
  • заступник начальника управління та начальник відділу Генеральної прокуратури України.

З 9 червня 2020 року, за розпорядженням Генерального прокурора, призначений на посаду заступника прокурора міста Києва.

Окрім того, має звання Заслуженого юриста України та здобув ступінь кандидата юридичних наук. 11 вересня 2020 року призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, 14 березня Кабмін України погодив звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій. Марченко прокоментував своє відсторонення з посади начальника ОВА та розповів про плани на майбутнє — деталі в матеріалі.

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