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Кабмин назначил главу Одесской ОВА: кто им стал

30 мая 2023 17:29
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кабмин назначил главу Одесской ОВА: кто им стал
Олег Кипер на брифинге. Фото: Киевская городская прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С увольнения Максима Марченко прошло уже более двух месяцев. Исполняющим обязанности главы Одесской ОВА в настоящее время стал Борис Волошенков. Кабмин согласовал назначение Олега Кипера главой Одесской области.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Родился в 1980 году в селе Тимково, что находится в Кодымском районе Одесской области.

В 2002 году успешно завершил обучение в Одесской национальной юридической академии, получив степень по специальности "Правоведение".

Профессиональную карьеру в органах прокуратуры начал в 2001 году и прошел последовательный путь роста, занимая следующие должности:

  • следователь в Котовской межрайонной прокуратуре Одесской области,
  • прокурор в отделе прокуратуры Одесской области,
  • прокурор в отделе Генеральной прокуратуры Украины,
  • начальник управления прокуратуры Ивано-Франковской области,
  • заместитель прокурора Ивано-Франковской области,
  • заместитель начальника управления и начальник отдела Генеральной прокуратуры Украины.

С 9 июня 2020 года по распоряжению Генерального прокурора назначен на должность заместителя прокурора города Киева.

Кроме того, имеет звание Заслуженного юриста Украины и получил степень кандидата юридических наук. 11 сентября 2020 г. назначен на должность руководителя Киевской городской прокуратуры.

Напомним, 14 марта, Кабмин Украины согласовал увольнение трех руководителей областных военных администраций. Марченко прокомментировал свое отстранение от должности начальника ОВА и рассказал о планах — деталях в материале.

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