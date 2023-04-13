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На Одещині назначили в.о. начальника військової адміністрації

13 квітня 2023 13:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині назначили в.о. начальника військової адміністрації
Борис Волошенков на відкритті пам'ятного знаку нацгвардійцям. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації відтепер виконує обов’язки начальника. Мова йде про Бориса Волошенкова. 

Про це стало відомо з відповідного розпорядження.

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Розпорядження про призначення в.о начальника Одеської ОВА. Фото: Ірина Гриб

Що відомо про Бориса Волошенкова

Має вищу освіту в галузі лікарської справи, закінчивши Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова у 1979 році. За свою трудову діяльність отримав ряд нагород та відзнак, зокрема орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у 2013 році та Почесну грамоту Кабінету Міністрів України у 2008 році.

Загалом, володіє українською та російською мовами, має багаторічний стаж державної служби, зокрема в органах державної безпеки. З 2014 року працював в Одеській обласній державній адміністрації, спочатку як радник Голови Служби зовнішньої розвідки, потім адвокатського об'єднання та патронатної служби. З 2021 року зайняв посаду першого заступника голови Одеської ОДА при начальнику Сергію Гриневецькому. З початком повномасштабного вторгнення рф, та призначенням Максима Марченка головою вже військової адміністрації, Борис Волошенков продовжив виконувати обов'язки заступника. 

Нагадаємо, 14 березня, Кабмін України погодив звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій. Марченко прокоментував своє відсторонення з посади начальника ОВА та розповів про плани на майбутнє — деталі в матеріалі.

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