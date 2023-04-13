В Одесской области назначили и.о. начальника военной администрации

Борис Волошенков на открытии памятного знака нацгвардейцам. Фото: Новости.

Первый заместитель председателя Одесской областной военной администрации теперь исполняет обязанности начальника. Речь идет о Борисе Волошенкове.

Об этом стало известно по соответствующему распоряжению.

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Что известно о Борисе Волошенкове

Имеет высшее образование в области врачебного дела, окончив Одесский медицинский институт имени М.И. Пирогова в 1979 году. За свою трудовую деятельность получил ряд наград и наград, в частности, орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени в 2013 году и Почетную грамоту Кабинета Министров Украины в 2008 году.

В общем, владеет украинским и русским языками, имеет многолетний стаж государственной службы, в частности, в органах государственной безопасности. С 2014 года работал в Одесской областной государственной администрации, сначала как советник Председателя Службы внешней разведки, затем адвокатского объединения и патронатной службы. С 2021 года он занимал должность первого заместителя председателя региональной государственной администрации Одессы под главой Сергея Гринвецкого. С началом полноценного вторжения в Российскую Федерацию и назначение Максима Мархенко в качестве главы военной администрации, Борис Волошенков продолжал выполнять обязанности заместителя.



Напомним, 14 марта, Кабмин Украины согласовал увольнение трех руководителей областных военных администраций. Марченко прокомментировал свое отстранение от должности начальника ОВА и рассказал о планах — детали в материале.